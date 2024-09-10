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Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште

Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Баку и Еревану подписать мирный договор в Будапеште.

Как заявил венгерский министр в ходе международного форума Yerevan Dialogue, война никогда не заканчивается на поле битвы, это происходит за столом переговоров. Венгрия находится в позиции, которая позволяет говорить с обеими сторонами конфликта на основе взаимоуважения.

Будапешт, по его словам, недавно восстановил дипотношения с Арменией. После этого двусторонняя торговля побила рекорд, были запущены рейсы между столицами. Венгрия приняла около тысячи детей из карабахских семей на летние каникулы. Кроме того, стороны налаживают сотрудничество, включая открытие посольств в столицах.

Вместе с тем, у Венгрии налажено стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, тесное взаимодействие в энергетической сфере, отметил Сийярто.

«Это ставит нас в позицию, которая позволяет помочь завершению подготовки мирного договора между двумя странами. В ходе моих последних разговоров с двумя сторонами в качестве опции было предложено избрать Будапешт в качестве места подписания мирного договора», – цитирует «Спутник Армения» венгерского министра.

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