Каладзе заявил, что власти Грузии приветствуют любой иностранный бизнес, в том числе российский

81 Просмотров

Власти Грузии приветствуют любой иностранный бизнес, в том числе российский.

Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.

«Двери Грузии открыты для туристов, а также бизнеса. Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей. Я не вижу никаких проблем в связи с этим», – сказал Каладзе, комментируя начало работы маркетплейса Ozon в республике.