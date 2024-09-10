Болтовня Никола Пашиняна отдаляет наши народы от мира

607 Просмотров

Выступая на открытии форума «Ереванский диалог», премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз сделал ряд противоречивых заявлений. Остановимся на некоторых из них. Глава правительства соседней страны вновь предложил подписать только ту часть из общего текста договора, которая уже согласована, а оставшиеся пункты просто удалить, оставив их, что называется, «на потом». Но история не знает таких примеров, и с чего вдруг варчапет Пашинян решил, что наши две страны должны стать первыми, кто апробирует эту практику и создадут прецедент, нам непонятно.

Текст мирного договора является органическим единым целым. Нельзя так вот легко ампутировать парочку органов, отделить их от тела и сказать: «вот здесь подписываю, а здесь не подписываю». Не ромашка, поди. Подписывать необходимо цельный документ. В международной практике принято считать, что пока не согласовано всё, не согласовано ничего. Задумка Пашиняна легко прочитывается: добиться подписания хоть чего-то, чтобы потом махать перед всем миром бумагой и подписями, уверяя, что его страна — «за мир». А оставшиеся пункты просто заморозить навеки.

Однако мир невозможен, пока из конституции его страны не будут удалены элементы открытой претензии на территорию Азербайджана, не установлена беспрепятственная сухопутная связь с оторванным от материковой части Азербайджана Нахчыванским эксклавом и не распущена пребывающая и без того в состоянии клинической смерти Минская группа ОБСЕ. Армении нельзя давать расслабиться — она должна согласиться со всеми условиями, иначе мира не будет, потому как «частичного» мира, как и половинчатой беременности, не бывает.

Далее Никол Пашинян, касаясь вопроса разблокирования коммуникаций, вновь предпринял попытку подменить понятия. В частности, девятый пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года он в очередной раз решил заменить пресловутым «Перекрёстком мира». По словам армянского премьера, «сегодня Нахчыван не лишен транспортной связи, потому что имеет возможность связи с внешним миром и через Иран, и через Турцию». Вообще-то, неэтично отфутболивать тему в сторону других государств, когда речь идет о твоей стране. Ведь точно так же и те страны могут

возмутиться и парировать аргументом «а почему я, а не ты?»

А действительно, почему не Армения? И потом, можно ли теперь, пользуясь логикой самого Пашиняна, констатировать, что все обвинения Армении в пресловутой «блокаде» со стороны

Азербайджана и Турции также безосновательны, потому как она имеет выход во внешний мир через Иран и Грузию? Думаем, что это действительно так. Так что, в этом вопросе мы бы посоветовали Пашиняну соблюдать осторожность, дабы не встретиться с бумерангом. Далее Пашинян, сравнивая свой «Перекресток мира» с Трехсторонним заявлением, предпринял, ну уж совершенно наглую попытку исказить текст последнего.

«В последнее время участились обсуждения вопроса о том, насколько проект «Перекресток мира» умещается, в том числе в логику Трехстороннего заявления 09/11/20. И в этих обсуждениях пытаются представить якобы Заявление 09/11/20 предполагает обеспечение безопасности коммуникаций на территории Армении третьими силами или третьей страной. Такое восприятие не имеет ничего общего с реальностью», — сказал он, зачитав девятый пункт того заявления.

«Как видим, функция обеспечения безопасности и роль гаранта безопасности коммуникаций на территории Армении возложены на РА. Это открытый и публичный документ. По другому и быть не могло, потому что обеспечение безопасности коммуникаций одной страны на территории другой страны — алогично», — резюмировал Пашинян.

Очевидно, премьер решил тупо «включить дурачка» в надежде, что его слушатели не уловят смысловую разницу между понятиями «гарантировать безопасность» и «осуществлять контроль». Армения по тексту Заявления обязана гарантировать безопасность, но осуществлять контроль — это, не обессудьте, функция ПС ФСБ РФ. Гарантия безопасности означает обязательство не атаковать. Всё, больше ничего. А осуществление контроля предполагает… действие. Контроль НЕ делегирован армянской стороне!

Пашинян также посетовал, что «некоторые партнеры, ссылаясь на Трехстороннее заявление, пытаются представить то, чего в этом Заявлении нет. Например, нет в нем ничего о том, что над любой частью территории Армении может быть контроль другой страны». Как нет, Воваевич? Как нет? А что такое Пограничная служба ФСБ РФ? А что означает контроль с ее стороны? Это ведь означает контроль иностранной государственной службой над частью территории Армении, и под этим стоит ваша подпись — подпись главы правительства! Как можно не видеть того, что черным по белому написано в тексте и под чем вы сами подписались?

Точно так же Пашинян пустился отрицать факт содержания в тексте Заявления элементов, ограничивающих право Армении на осуществление различного рода контроля. По его словам, в документе нет ничего, свидетельствующего о том, что «суверенитет Армении на своей территории может быть каким-либо образом ограничен, в плане таможенного, пограничного, фитосанитарного и т.д. контроля». Как нет? А что означает фраза «беспрепятственное сообщение»? Это означает отсутствие всяких постов, шлагбаумов, пунктов контроля со стороны Армении! Вам что, разжевывать каждое слово?

Пашинян пожаловался, что седьмой пункт заявления, предполагающий возвращение беженцев и вынужденных переселенцев, тоже не был осуществлен. Дескать «армянские беженцы не вернулись». А азербайджанские вернулись в Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахан, Малыбейли, Умудлу, Мешали, Джемилли, Муганлы и другие населенные пункты? Сами-то вы выполнили этот пункт, или, по-вашему, кроме армянских беженцев других в природе не было? Что вы сами выполнили?

Вновь затронул Пашинян тему пресловутых военнопленных, дескать, восьмой пункт «не был выполнен». И вновь солгал. Все военнопленные, имевшиеся на момент подписания Трехстороннего заявления, были возвращены. Момент подписания документа ознаменовал собой конец войны. Всё, что следовало затем, выходило за рамки термина «война», следовательно, и военнопленных быть уже не могло. Пашинян, нарушив четвертый пункт Заявления, вместо вывода ВСЕХ армянских сил (а ведь так и не вывел вплоть до прошлогодних сентябрьских антитеррористических мероприятий) перебросил в Карабах новый отряд, причем состоявший исключительно из граждан Армении, жителей Ширакской области. Разве это не нарушение Трехстороннего заявления? И кто они, если не диверсанты? Военнопленные бывают в условиях войны, а вне рамок войны бывают диверсанты. И потом, лица, совершившие тяжкие преступления, не могут пользоваться условиями Женевских конвенций 1949 года.

Пашинян не понимает, что каждый раз, заводя разговор о «военнопленных», он не только не имеет в своем активе никаких аргументов (кроме истерики), но и разоблачает самого себя, напоминая всему миру о нарушении его страной 4-го пункта Трехстороннего заявления! С обменом военнопленными, последовавшим сразу после окончания войны, в Азербайджане таковых не осталось. И

хватит как попугаи повторять заезжeнный бред! От тысячекратного повторения ложь не превратится в истину! Одним словом, сегодняшнее выступление Никола Пашиняна в очередной раз

показало, что, повторяя старые мантры и отказываясь от выполнения своих обязательств, его страна не настроена на мир.

Зухраб Дадашов