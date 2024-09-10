В Ереване заявили о готовности урегулировать отношения с Анкарой «уже завтра»

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При наличии политической воли в Анкаре отношения с Ереваном будут урегулированы уже завтра.

Об этом сказал специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян в ходе международного форума «Ереванский диалог», передает «Спутник Армения».

«Для правительств Армении с 1991 г. история не была частью стратегии, когда речь шла о нормализации отношений с Турцией. Мы всегда были готовы к нормализации отношений с Анкарой, открытию границ, установлению дипломатических отношений. И сейчас мы готовы к этому. Если будет политическая воля со стороны турецких соседей, мы можем урегулировать отношения уже завтра», – сказал Рубинян.

Когда речь идет о коммуникациях, то не секрет, что Южный Кавказ печально известен своими закрытыми границами. Это так не только для Армении, но и для Азербайджана, Грузии, Турции.

Сейчас, по его словам, есть исторический шанс превратить Южный Кавказ из геополитического тупика в перекресток мира.

«Коммуникации не должны быть заложниками геополитической конкуренции», – отметил Рубинян.