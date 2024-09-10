Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются |
Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште |
Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор |
Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном |
Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ |
Дроны Украины массово атаковали Москву (видео) |
США пригрозили Ирану «серьезными» мерами |
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном |
Главное Политика

В Ереване заявили о готовности урегулировать отношения с Анкарой «уже завтра»

В Ереване заявили о готовности урегулировать отношения с Анкарой "уже завтра"

При наличии политической воли в Анкаре отношения с Ереваном будут урегулированы уже завтра.

Об этом сказал специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян в ходе международного форума «Ереванский диалог», передает «Спутник Армения».

«Для правительств Армении с 1991 г. история не была частью стратегии, когда речь шла о нормализации отношений с Турцией. Мы всегда были готовы к нормализации отношений с Анкарой, открытию границ, установлению дипломатических отношений. И сейчас мы готовы к этому. Если будет политическая воля со стороны турецких соседей, мы можем урегулировать отношения уже завтра», – сказал Рубинян.

Когда речь идет о коммуникациях, то не секрет, что Южный Кавказ печально известен своими закрытыми границами. Это так не только для Армении, но и для Азербайджана, Грузии, Турции.

Сейчас, по его словам, есть исторический шанс превратить Южный Кавказ из геополитического тупика в перекресток мира.

«Коммуникации не должны быть заложниками геополитической конкуренции», – отметил Рубинян.

Теги:
Из этой рубрики
Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются
Политика

Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются

2024/09/10, 18:14
Гюлер: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией вносит вклад в стабильность в регионе
Политика

Гюлер: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией вносит вклад в стабильность в регионе

2024/09/10, 18:00
Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште
Политика

Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште

2024/09/10, 16:41
Болтовня Никола Пашиняна отдаляет наши народы от мира
Политика

Болтовня Никола Пашиняна отдаляет наши народы от мира

2024/09/10, 15:39
В Ереване заявили о готовности урегулировать отношения с Анкарой "уже завтра"
Политика

В Ереване заявили о готовности урегулировать отношения с Анкарой «уже завтра»

2024/09/10, 15:22
Байрамов и Сибига обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Политика

Байрамов и Сибига обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

2024/09/10, 15:09
Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров
Политика

Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров

2024/09/10, 13:56
Баку не станет делать из мирного договора «Формулу 1»
Политика

Баку не станет делать из мирного договора «Формулу 1»

2024/09/10, 12:22
Украинская стратегия Алиева
Политика

Украинская стратегия Алиева

2024/09/10, 11:13