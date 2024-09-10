Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор |
Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном |
Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ |
Дроны Украины массово атаковали Москву (видео) |
США пригрозили Ирану «серьезными» мерами |
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном |
Риск прямого столкновения России и НАТО растет |
Гасанов прибыл в Грузию |
Главное Политика

Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров

Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров

Москва сыграла конструктивную роль в установлении режима прекращения огня в Карабахе в 2020 году и инициировала первые переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в Ереване во время международного форума Yerevan Dialogue заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Россия уже сыграла очень конструктивную роль. Россия – это страна, которая смогла установить мир, а потом подписать документ о прекращении огня после войны в 2020 году. Россия также смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров. Это роль, которые потом продолжили США, ЕС, другие партнеры и страны. Мы благодарны всем странам, которые пытаются сделать ближе позиции Армении и Азербайджана. Но мы также понимаем, что у всех стран есть свои интересы, и это интересы не всегда совпадают с интересами Республики Армения», – заявил он, добавив, что хотел бы видеть российского коллегу на этом форуме.

Теги:
Из этой рубрики
Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров
Политика

Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров

2024/09/10, 13:56
Баку не станет делать из мирного договора «Формулу 1»
Политика

Баку не станет делать из мирного договора «Формулу 1»

2024/09/10, 12:22
Украинская стратегия Алиева
Политика

Украинская стратегия Алиева

2024/09/10, 11:13
Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор
Политика

Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор

2024/09/10, 10:56
Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном
Политика

Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном

2024/09/10, 10:49
Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ
Политика

Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ

2024/09/10, 09:54
Великобритания изгоняет афганскую дипмиссию
Политика

Великобритания изгоняет афганскую дипмиссию

2024/09/10, 00:47
США пригрозили Ирану «серьезными» мерами
Политика

США пригрозили Ирану «серьезными» мерами

2024/09/09, 23:45
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном
Политика

Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

2024/09/09, 22:10