Мирзоян: Россия смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров

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Москва сыграла конструктивную роль в установлении режима прекращения огня в Карабахе в 2020 году и инициировала первые переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в Ереване во время международного форума Yerevan Dialogue заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Россия уже сыграла очень конструктивную роль. Россия – это страна, которая смогла установить мир, а потом подписать документ о прекращении огня после войны в 2020 году. Россия также смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров. Это роль, которые потом продолжили США, ЕС, другие партнеры и страны. Мы благодарны всем странам, которые пытаются сделать ближе позиции Армении и Азербайджана. Но мы также понимаем, что у всех стран есть свои интересы, и это интересы не всегда совпадают с интересами Республики Армения», – заявил он, добавив, что хотел бы видеть российского коллегу на этом форуме.