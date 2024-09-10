Лидер «желтых жилетов» – «Минвалу»: Макрон расколол страну и ведет себя как диктатор

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Эммануэль Макрон разыгрывает свою последнюю политическую карту в этом году. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил французский политический аналитик, основатель протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валетт.

– Франция является проводником политики США на Южном Кавказе и, поддерживая и вооружая Армению, провоцирует ее на новый конфликт с Азербайджаном. Как вы думаете, чего добивается Франция и с какой целью?

– Напомню, что Азербайджан богат энергетическими ресурсами. В конфликте между Азербайджаном и Арменией Франция решила поддержать последнюю, чтобы укрепить свое влияние против России на Южном Кавказе. Франция больше не выступает в роли посредника. Его партнерство с Арменией становится все более тесным, что усиливает напряженность, и риск гораздо более масштабного конфликта является реальностью.

– Как получилось, что Франция потеряла свои позиции в Африке?

– Фактически Франция утратила свои позиции в Африке, и ее опыт в этой области ставится под сомнение. С приходом Эммануэля Макрона влияние Франции в Африке ослабло. Он не знал, как справляться с кризисами, особенно в странах Сахеля (регион в Африке). Франция утратила способность следить за крупными изменениями, происходящими в африканских обществах. Она продолжала вмешиваться во внутренние дела Африки.

– На какой стадии сейчас находятся договоренности между Францией и Казахстаном о поставках урана?

– Помните, что Франции требуется около 8000-9000 тонн урана в год для производства топлива, которым снабжается ее атомный флот. Таким образом, Франция находится под давлением сближения России и Китая с французскими поставщиками урана. Франция сталкивается с политико-экономическими дилеммами, поскольку ее источники урана не диверсифицированы, и это угрожает ее энергетической автономии.

– Французы выступают против политики Макрона и требуют его отставки. Как вы думаете, каковы шансы Макрона и с чем они связаны?

– Французы больше не хотят видеть Макрона после кризиса с «желтыми жилетами». Это президент, который разрушает Францию и ведет себя как диктатор. Макрон был на грани политического выживания после выборов в Европе и во Франции, которые он проиграл. Таким образом, он создал политический хаос, как ребенок, который в гневе ломает игрушку. Макрон не может быть подвергнут импичменту, потому что этот процесс сложный и длительный. С другой стороны, он вынужден заключить соглашение с Марин Ле Пен, чтобы избежать отставки. Он разыгрывает свою последнюю политическую карту в этом году. Если Мишель Барнье не преуспеет в своей миссии, Макрону придется уйти в отставку, иначе французы выйдут на улицы, как во время Великой французской революции, чтобы «отрубить ему голову».

– Макрон назначил 73-летнего правоцентристского политика Мишеля Барнье на пост премьер-министра страны. Что принесет Франции это назначение?

– Назначение Мишеля Барнье не удовлетворит требования французов. Напротив, жизнь французов станет тяжелее из-за правой политики, которая затянет пояса французов потуже, чтобы сэкономить деньги, потому что Макрон потратил много миллиардов, особенно на то, чтобы помочь Украине. Мишель Барнье представляет прежнюю Францию, но он убежденный европеец, и это соответствует требованиям Брюсселя.

– Где именно Макрон допустил ошибки во внешней политике Франции?

– С тех пор, как Макрон пришел к власти, внешняя политика Франции переживает поворотный момент. Президент своими просчетами расколол страну, что имеет последствия для Европейского союза (пример с Польшей) и остального мира. Из-за него Франция отвергнута Африкой, особенно в Сахеле, он усугубил конфликт между Украиной и Россией. Что касается Ближнего Востока, то французская дипломатия сводится к оппортунизму и отсутствию стратегического видения.

Рамелла Ибрагимхалилова