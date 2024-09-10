Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор |
Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном |
Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ |
Дроны Украины массово атаковали Москву (видео) |
США пригрозили Ирану «серьезными» мерами |
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном |
Риск прямого столкновения России и НАТО растет |
Гасанов прибыл в Грузию |
Главное Мир

В Австралии несовершеннолетним запретят пользоваться соцсетями

В Австралии несовершеннолетним запретят пользоваться соцсетями

Австралия планирует запретить детям пользоваться социальными сетями на фоне опасений, что такие платформы, как Instagram и TikTok, негативно влияют на физическое и психическое здоровье молодых людей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство начнет испытание системы, которая проверяет возраст пользователей, в ближайшие месяцы перед введением законодательства для обеспечения соблюдения запрета.

Албаниз заявил, что его левоцентристское правительство рассматривает минимальный возраст для использования соцсетей от 14 до 16 лет.

«Родители хотят, чтобы их дети вылезли из телефонов и пошли на футбольное поле. Я тоже, — сказал Албаниз Australian Broadcasting Corporation. – Мы принимаем эти меры, потому что хватит».

Теги:
Из этой рубрики
Турция и Россия проигнорировали приглашение Армении
Мир

Турция и Россия проигнорировали приглашение Армении

2024/09/10, 13:12
В Австралии несовершеннолетним запретят пользоваться соцсетями
Мир

В Австралии несовершеннолетним запретят пользоваться соцсетями

2024/09/10, 12:52
Стало известно, кому Венгрия передаст 14 млн евро вместо Украины
Мир

Стало известно, кому Венгрия передаст 14 млн евро вместо Украины

2024/09/10, 12:42
Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась
Мир

Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась

2024/09/10, 12:00
Новая тактика Украины в ответ на вторжение России
Мир

Новая тактика Украины в ответ на вторжение России

2024/09/10, 11:50
Шойгу озвучил условие для начала переговоров с Украиной
Мир

Шойгу озвучил условие для начала переговоров с Украиной

2024/09/10, 11:43
Администрация Байдена передала конгрессу секретный доклад о стратегии по Украине
Мир

Администрация Байдена передала конгрессу секретный доклад о стратегии по Украине

2024/09/10, 10:07
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

2024/09/10, 09:23
Дроны Украины массово атаковали Москву (видео)
Мир

Дроны Украины массово атаковали Москву (видео)

2024/09/10, 09:04