В Австралии несовершеннолетним запретят пользоваться соцсетями

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Австралия планирует запретить детям пользоваться социальными сетями на фоне опасений, что такие платформы, как Instagram и TikTok, негативно влияют на физическое и психическое здоровье молодых людей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство начнет испытание системы, которая проверяет возраст пользователей, в ближайшие месяцы перед введением законодательства для обеспечения соблюдения запрета.

Албаниз заявил, что его левоцентристское правительство рассматривает минимальный возраст для использования соцсетей от 14 до 16 лет.

«Родители хотят, чтобы их дети вылезли из телефонов и пошли на футбольное поле. Я тоже, — сказал Албаниз Australian Broadcasting Corporation. – Мы принимаем эти меры, потому что хватит».