Стало известно, кому Венгрия передаст 14 млн евро вместо Украины

Венгрия планирует передать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказать помощь Украине и поставлять ей оружие.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.
«Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада», – подчеркнул он.
По информации издания Telex, Сийярто отметил, что такое предложение обсудят 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.
«Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято», – добавил политик.