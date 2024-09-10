Стало известно, кому Венгрия передаст 14 млн евро вместо Украины

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Венгрия планирует передать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказать помощь Украине и поставлять ей оружие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.

«Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада», – подчеркнул он.

По информации издания Telex, Сийярто отметил, что такое предложение обсудят 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.

«Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято», – добавил политик.