Эмин Амруллаев: В последние две недели учебного года падает результативность

170 Просмотров

На административные мероприятия затрачивается больше сил и времени, нежели на педагогические меры. Об этом сегодня на конференции заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Minval.az.

«Мы задумываемся, как сделать так, чтобы наши директора, заместители и учителя больше занимались обучением детей. Возникает вопрос: дети учатся или нет? Что важнее? Правильно заполнить журнал или заняться ребенком? Мы пришли к такой точке, когда перевод школьников, прием на работу учителей, директоров, их заместителей и т.д. уже сформировали. Что сегодня мешает нашим педагогам работать? Около 10 лет, как мы продлили учебный год до 15 июня. Наши наблюдения показывают, что в этот период в школах (последние две недели), вместо того, чтобы повторять пройденное, словно все хотят быстрее закончить и выйти на летние каникулы. В последние две недели падает результативность, но этого не должно быть. Хотим узнать, почему так происходит. В регионах ситуация обстоит более ясно. Я участвую на многочисленных приемах граждан. Там из 100 человек не наберётся даже пятерых, кто бы пожаловался мне на отсутствие занятий в школах. Чаще всего жалуются на нехватку преподавательских часов и конфликты. Словно образование осталось в стороне», – заявил министр.

Зарина Оруджалиева