Политолог Караваев о заявлениях Тегерана по Зангезурскому коридору

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Ко всей этой истории иранского реагирования на реализацию проекта Зангезурского коридора надо относиться, исходя из контекста, в принципе, иранской дипломатии как таковой. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев, комментируя заявления Тегерана о недопустимости перекраивания границ в регионе в ответ на поддержку Москвой проекта Зангезурского коридора.

«Мы видели множество примеров предыдущих лет, если даже возьмём период с 2020 года по нынешнее время, когда за какими-то резкими высказываниями стояла попытка закрепить собственную переговорную позицию. То же самое было с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси, когда Тегеран добивался от Азербайджана каких-то, возможно, гарантий того, чтобы интересы Ирана учитывались в развитии всей этой стратегии по реализации проекта Зангезурского коридора. Это привело к тому, что Иран стал участником — возникла альтернативная линия, которая была осуществлена, линия развития коридора по территории Ирана. Она получила жизнь, развитие», — отметил политолог.

По его словам, если рассматривать вопрос в данной перспективе, то как раз видно, что новое руководство Ирана действует в той же логике: «То есть получается, что они просто пытаются зафиксировать свои позиции интереса через вот такую алармистскую риторику, делая такие заявления. Это своего рода громкое высказывание, за которым слышно повышение ставок и попытка привлечь внимание именно к иранскому проекту».

«Речь же не идет о том, что Иран пытается блокировать саму идею коридора, а речь идет, насколько я вижу, о том, что они хотели бы, чтобы через их территорию осуществлялся этот проект. Вот в чем дело. Я вижу именно вот такую логику. Поэтому все эти моменты носят более серьезный и стратегический характер, ведь речь идет о взаимодействии с Россией по оборонной линии, которое осуществляется, его никто не пытается заморозить. Здесь ведется такая тонкая игра», — считает А. Караваев.

По мнению эксперта, один из косвенных результатов, которого добивается Иран, — это попытка показать, что Тегеран является весомым игроком в регионе и имеет собственную позицию по каждому из вопросов.

«Определяющим также может являться и следующее: если мы возьмем первоначальный пресс-релиз встречи главы евразийского департамента Ирана с послом России в Иране от 3 сентября, то там указано, что они готовятся к министерской декабрьской встрече в формате 3+3. И вот как раз тут видно, что они ряд этих действий выполняют как раз для подготовки к этой встрече», — считает политолог.

Говоря о возможной встрече президента Ильхама Алиева с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом, эксперт отметил, что она может состояться в этом году на площадке БРИКС в России, либо при других обстоятельствах в текущем году, или в первом квартале будущего года.

«Как это было с предыдущими такого рода событиями, предваряющими встречу Ильхама Алиева и Раиси, так же будет и в этот раз — они выстроят свою переговорную позицию, а потом произойдет встреча и все окажется достаточно гладко, все вопросы будут учтены либо снимутся. Все вопросы будут обсуждены в рамках условной нормализации, потому что все это в рамках некоего стилистического плана. Они достигнут результатов встречи, и все окажется благополучно», — заверил Александр Караваев.