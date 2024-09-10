Новая тактика Украины в ответ на вторжение России

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10 мая текущего года российские войска, в очередной раз нарушив государственную границу Украины, вторглись на территорию Харьковской области. В течение четырёх дней российской армии удалось захватить около десятка небольших деревень, расположенных близ границы. Россия продвинулась примерно на 5–6 км вглубь украинской территории и на 30 км в ширину. Ожесточённые бои развернулись в двух населённых пунктах: городе Волчанск и посёлке Липцы. Российским частям удалось частично закрепиться в городе Волчанск и окрестностях посёлка Липцы. Стоит также отметить, что до наступления ВС РФ усилили артиллерийские обстрелы и нанесли несколько авиаударов непосредственно по Харькову.

В интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский в связи с вторжением России в Харьковскую область заявил, что Украине для эффективной обороны нужны две системы Patriot. Далее глава Украины отметил, что России не удастся занять город. Следует напомнить, что Харьков — второй по величине город страны. «Ситуация очень серьёзная. Мы не можем позволить потерять Харьков», — добавил Зеленский в интервью американскому телеканалу.

Президент также указал, что украинские военные несколько месяцев не получали помощи от западных союзников. Отвечая на вопрос журналиста о том, кто виноват в этом, Зеленский заявил, что «это вина всего мира», тем самым указывая на недостаточность и несвоевременность военной помощи, поступающей от западной коалиции.

Россия при наступлении на Харько, имела несколько целей. Харьков является важным индустриальным и транспортным узлом страны. Превращение города в серую зону нанесло бы Украине непоправимый ущерб. Издание Times обозначило Харьков как стратегически важный город для российской армии из-за его близости к Донбассу, отмечая, что захват этого города позволит окружить украинскую группировку войск в Донбассе. Также важно учитывать, что Харьков — крупнейший транспортный узел: через него проходят две важнейшие автомобильные дороги международного значения (европейские маршруты E40 и E50). В городе также находится железнодорожный вокзал и международный аэропорт.

ВСУ через месяц после наступления смогли приостановить продвижение России в сторону Харькова, но отбросить российские части к границе не удалось. Следует отметить, что за последние дни украинская армия смогла усилить давление на ВС РФ в Харьковской области. После развернувшихся боёв в Харьковской области, ВСУ 6 августа, перейдя российско-украинскую границу, предприняли достаточно успешное наступление в Курскую область. В течение двух недель украинским подразделениям удалось установить контроль над более чем 1000 км² территории.

Хотя большинство экспертов и авторитетных изданий строили догадки о том, что целью атаки было продвижение вглубь РФ, а также говорилось о возможном захвате Курской АЭС украинскими частями, ход операции показал совершенно иной расклад. Ожидалось, что российская армия перебросит подразделения из Донецкой области для отражения атаки на Курскую область, но эти предположения не оправдались. После этого большинство комментаторов начали говорить о нецелесообразности этой операции.

Тем не менее стоит отметить, что наступление на Курскую область носит вполне рациональный характер, ориентированный на военно-стратегическое преимущество с целью контроля зоны операции и близлежащих территорий. Если вспомнить события начала мая, когда РФ атаковала Харьковскую область, то становится очевидным, что украинская армия, испытывающая нехватку живой силы, была вынуждена выстраивать оборону в Харьковской области пропорционально силам, переброшенным РФ. Для Украины крайне важно было удержать Харьков, поскольку город является вторым по величине и индустриальным центром страны. ВСУ, перебросив на линию фронта достаточное количество живой силы и техники, удалось приостановить продвижение российской армии и не позволить Харькову превратиться в серую зону.

О создании санитарной зоны вдоль российско-украинской границы неоднократно заявлял Владимир Путин. Последнее заявление главы РФ прозвучало как раз на момент наступления в Харьковскую область. Украинские части и разведывательные группы, подконтрольные правительству страны, неоднократно проводили операции вдоль границы, пересекав границы Российской Федерации. Украинские подразделения организовывали рейды в Белгородскую и Брянскую области в мае–июне 2023 года. Рейды осуществлялись добровольческими отрядами, которые не входили в состав украинской армии. Официальные лица Украины заявляли тогда, что эти части никак не связаны с украинской армией и действуют самостоятельно. Однако было очевидно, что проведение операций такого уровня без поддержки и согласования с Генштабом Украины было бы невозможно. Министерство обороны РФ определило это как диверсионно-разведывательные вылазки ВСУ.

В прошлом году был предпринят рейд в Брянскую область, расположенную на северо-восточной границе России и Украины. В марте этого года добровольческие отряды также совершали рейды в Белгородскую и Курскую области. Стоит отметить, что подобные рейды не получили дальнейшего развития. После этих рейдов, как уже упоминалось, Россия выступила с наступлением на Харьковскую область и закрепилась в некоторых её населённых пунктах. Два месяца спустя Украина перешла в наступление со своими элитными подразделениями в Курской области.

Важно отметить, что ВСУ не столкнулись с ожесточённым сопротивлением и имели возможность продвигаться дальше, захватывая больше территорий. Однако украинские подразделения не продвинулись вглубь территории РФ, а укрепились на занятых позициях, уничтожая мосты и переправы в Курской области.

Военно-стратегическая цель операции заключается в том, чтобы, заняв необходимые позиции в Курской области, построить линию обороны, которая не позволит РФ вторгнуться в Сумскую область Украины. Таким образом, Украина решает две важнейшие военно-стратегические задачи. Первая — уничтожение логистической инфраструктуры противника (мостов, переправ и т.д.), что даёт возможность выигрыша во времени при отступлении. Вторая, наиболее важная задача — укрепление на стратегически важных позициях, что позволяет украинским частям формировать линию обороны перед сосредоточением российских войск в области. Это, в свою очередь, позволяет рационально распоряжаться живой силой и техникой.

Также важно отметить, что, войдя на территорию Курской области, Украина не допустила вхождения РФ в Сумскую область, тем самым исключив дополнительные маневренные возможности по периметру российско-украинской границы на северо-востоке страны. Одной из ключевых задач ВСУ было предотвращение создания сплошной санитарной зоны, о которой говорил Владимир Путин.

Однако следует отметить, что в ходе расширения линии фронта Украина была вынуждена задействовать дополнительное количество живой силы, техники и боеприпасов, несмотря на острую нехватку ресурсов.

РФ, напротив, удалось использовать в основном резервистов при формировании линии обороны в Курской области, что позволило не затрагивать боевые подразделения, задействованные на других участках фронта. Мобилизация резервов дала РФ возможность вести наступательные операции фактически по всему периметру российско-украинского фронта.

Динамика конфликта показывает, что Россия будет усиливать наступление и продвигать войска в Донецкую и Луганскую области. Вероятность наращивания давления на линию соприкосновения в Харьковской области и бомбардировок административного центра Харькова со стороны РФ высока. Украина, несомненно, будет усиливать оборону в активных зонах боевых действий, а также организовывать новые рейды на территорию Российской Федерации. При усилении военных действий не исключена разработка новых наступательных маневров Украины, особенно в зонах, где активность РФ проявляется менее интенсивно.

Подходящие территории для подобных операций — северо-западные районы Запорожской области и северные районы Херсонской области. Высока вероятность получения дополнительных поставок авиационного вооружения от западных партнёров в ускоренном порядке, а также возможны массированные удары по российскому флоту в Чёрном море. Основная задача ВСУ — использование различных методов ведения войны с целью ослабления и в конечном итоге остановки наступательных операций РФ на Донбассе, которые в данный момент развиваются достаточно интенсивно.

Зия Рагимов