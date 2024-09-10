Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Глава Совбеза Ирана обсудит в России Зангезурский коридор |
Пашинян: Мирный договор предусматривает дипотношения между Арменией и Азербайджаном |
Фронт освобождения французских колоний: Франция хочет помешать БИГ |
Дроны Украины массово атаковали Москву (видео) |
США пригрозили Ирану «серьезными» мерами |
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном |
Риск прямого столкновения России и НАТО растет |
Гасанов прибыл в Грузию |
Главное Армия

Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб «в геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб "в геометрической прогрессии"

Ким Чен Ын заявил, что КНДР в настоящее время реализует политику строительства ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия «в геометрической прогрессии», пишет Reuters.

В своей речи, посвященной годовщине основания Северной Кореи, Ким заявил, что страна должна более тщательно подготовить свой «ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент времени для обеспечения прав государства на безопасность».

Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от Соединенных Штатов и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

Ким также заявил, что Северная Корея сталкивается с «серьезной угрозой» со стороны возглавляемого США ядерного военного блока в регионе.

Теги:
Из этой рубрики
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили учащение совместных учений
Армия

Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили учащение совместных учений

2024/09/10, 13:50
Состоялась церемония открытия учений «Бесконечное братство-III» (фото и видео)
Армия

Состоялась церемония открытия учений «Бесконечное братство-III» (фото и видео)

2024/09/10, 12:25
Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб "в геометрической прогрессии"
Армия

Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб «в геометрической прогрессии»

2024/09/10, 11:20
Риск прямого столкновения России и НАТО растет
Армия

Риск прямого столкновения России и НАТО растет

2024/09/09, 20:45
В Армении освобожден от должности командир армейского корпуса
Армия

В Армении освобожден от должности командир армейского корпуса

2024/09/09, 20:31
Гасанов прибыл в Грузию
Армия

Гасанов прибыл в Грузию

2024/09/09, 18:27
Швеция выделяет 17-й пакет военной помощи Украине на $443,5 млн
Армия

Швеция выделяет 17-й пакет военной помощи Украине на $443,5 млн

2024/09/09, 17:29
Азербайджанский спецназ на учениях в Казахстане
Армия

Азербайджанский спецназ на учениях в Казахстане

2024/09/09, 15:58
Армения передала Украине системы ПВО
Армия

Армения передала Украине системы ПВО

2024/09/09, 14:22