Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб «в геометрической прогрессии»

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Ким Чен Ын заявил, что КНДР в настоящее время реализует политику строительства ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия «в геометрической прогрессии», пишет Reuters.

В своей речи, посвященной годовщине основания Северной Кореи, Ким заявил, что страна должна более тщательно подготовить свой «ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент времени для обеспечения прав государства на безопасность».

Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от Соединенных Штатов и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

Ким также заявил, что Северная Корея сталкивается с «серьезной угрозой» со стороны возглавляемого США ядерного военного блока в регионе.