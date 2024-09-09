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США пригрозили Ирану «серьезными» мерами

США пригрозили Ирану «серьезными» мерами

США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с имеющим место взаимодействием исламской республики с Россией в контексте войны в Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя заявления западной печати о поставке Тегераном Москве баллистических ракет меньшей дальности.

«Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны <…> России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи [ранее] ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия. Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны я не стану», – отметил американский дипломат.

По его словам, такие поставки России со стороны Ирана, «по сути, угрожали бы международной безопасности и международному порядку». «Мы продолжим судить об Иране по его действиям», – сказал Пател, имея в виду заявления руководства исламской республики о готовности улучшать отношения с Западом.

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