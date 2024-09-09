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Apple снабдила новый iPhone увеличенным дисплеем

Apple снабдила новый iPhone увеличенным дисплеем

Корпорация Apple показала на презентации iPhone 16 Pro.

Модели Pro получили увеличенный дисплей: iPhone 16 Pro имеет экран на 6,3 дюйма, 16 Pro Max — 6,9 дюймов. Для сравнения, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены экранами на 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. В Apple заявили, что это лучшие дисплеи в истории iPhone.

Флагманы вышли с топовым процессором A18 Pro, ориентированным на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Он создан по трехнанометровому техпроцессу и имеет 16-ядерный нейрочип. Новый чип в два раза быстрее A17 Pro, нейросеть Apple Intelligence работает на новых устройствах на 15 процентов быстрее, чем на флагманах 2023 года.

Смартфоны будут доступны в четырех версиях титанового корпуса — черный, белый, серебристый и в специальной расцветке Desert Titanium. 16 Pro и 16 Pro Max оснащены самыми крупными аккумуляторами в истории смартфонов бренда.

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