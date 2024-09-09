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Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

На сайте влиятельного издания Еurasia Review вышла статья известного политического обозревателя Питера Тейса под заголовком «Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном».

В публикации автор рассказывает о состоявшемся недавно визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию по приглашению главы этого государства Серджо Маттареллы, сообщает «Азертадж».

В статье говорится, что за последнее десятилетие Азербайджан и Италия сформировали стратегическое партнерство, а экономическое, торговое и политическое сотрудничество достигло самого высокого уровня. Теперь же Италия и Азербайджан сформировали стратегический союз, который, несомненно, выдержит испытание временем, пишет Тейс.

Автор упоминает меморандумы и другие документы, подписанные в ходе визита.

Он цитирует также президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказавшего следующее: «Италия и Азербайджан уже много лет работают как стратегические партнеры, и соответствующая декларация была принята почти десять лет назад. Наше сотрудничество охватывает многие сферы, и мы поддерживаем регулярные политические контакты. Это мой третий визит в Италию с 2020 года, а президент Маттарелла посетил Азербайджан в 2018 году. Контакты на высоком уровне свидетельствуют о том, что мы очень близкие партнеры».

Коснулся Тейс также и состоявшегося в Риме итало-азербайджанского круглого стола. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономики Азербайджана, Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria), Министерство по делам предприятий и продукции Made in Italy.

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