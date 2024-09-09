Германия усиливает контроль на границах против незаконных мигрантов

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Министерство внутренних дел Германии уведомило Еврокомиссию о том, что с 16 сентября ФРГ вводит временный — на срок шесть месяцев — внутренний погранконтроль на наземных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в МВД ФРГ. Таким образом пограничная полиция сможет не впускать в страну незаконных мигрантов в соответствии с европейским и национальным законодательством, указали в ведомстве, передает DW.

Возможности местных властей по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 млн беженцев войны из Украины и соискателей убежища из других стран. Мера направлена на усиление безопасности Германии, в том числе для защиты от исламистского терроризма и трансграничной преступности.

«Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Общеевропейской системы предоставления убежища и других мер», Германия вынуждена усилить контроль на границах, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, с октября 2023 года на сухопутных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией было отказано во въезде более чем 30 тысячам иностранцев при предъявлении поддельных документов или в случае отсутствия бумаг. «Поэтому мы распространим временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии», – добавила Фэзер. На границе с Австрией временный внутренний погранконтроль будет действовать до 11 ноября, со Швейцарией, Чехией и Польшей — до 15 декабря.

С 16 октября полиция выявила около 52 тысяч несанкционированных въездов в ФРГ.