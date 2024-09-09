Впервые в истории Азербайджан оказался вне ТОП-10 шахматных держав

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Азербайджан впервые за многие годы покинул первую десятку шахматных держав.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматных стран, согласно которому Азербайджан с показателем 2621 (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны) опустился на 11-е место.

Регресс в рейтинге ФИДЕ связан с неудачными результатами ведущих гроссмейстеров Азербайджана Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова, а также других гроссмейстеров. Последний раз страна была вне первой десятки в «нулевых», когда нынешнее поколение шахматистов делало первые шаги в профессиональном спорте.

Первая десятка шахматных держав сейчас выглядит следующим образом: США (2730), Индия (2711), Китай (2678), Россия (2662), Германия (2636), Украина (2633), Франция (2629), Армения (2627), Испания (2627), Нидерланды (2622).