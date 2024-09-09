США пригрозили Ирану «серьезными» мерами |
Питер Тейс: Италия укрепляет стратегическое сотрудничество с Азербайджаном |
Риск прямого столкновения России и НАТО растет |
МИД: Армения игнорирует проблемы, на которые указывает Азербайджан |
Гасанов прибыл в Грузию |
Алиев согласился с предложением Токаева |
Армения передала Украине системы ПВО |
Фейковая история в иранском исполнении |
Нуланд призналась, что США и Британия сорвали переговоры между Россией и Украиной |
Главное Спорт

Впервые в истории Азербайджан оказался вне ТОП-10 шахматных держав

Впервые в истории Азербайджан оказался вне ТОП-10 шахматных держав

Азербайджан впервые за многие годы покинул первую десятку шахматных держав.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматных стран, согласно которому Азербайджан с показателем 2621 (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны) опустился на 11-е место.

Регресс в рейтинге ФИДЕ связан с неудачными результатами ведущих гроссмейстеров Азербайджана Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова, а также других гроссмейстеров. Последний раз страна была вне первой десятки в «нулевых», когда нынешнее поколение шахматистов делало первые шаги в профессиональном спорте.

Первая десятка шахматных держав сейчас выглядит следующим образом: США (2730), Индия (2711), Китай (2678), Россия (2662), Германия (2636), Украина (2633), Франция (2629), Армения (2627), Испания (2627), Нидерланды (2622).

Теги:
Из этой рубрики
Французский футболист покинул ряды «Карабаха»
Спорт

Французский футболист покинул ряды «Карабаха»

2024/09/10, 00:29
Впервые в истории Азербайджан оказался вне ТОП-10 шахматных держав
Спорт

Впервые в истории Азербайджан оказался вне ТОП-10 шахматных держав

2024/09/09, 21:43
"Карабах" первым из наших клубов появится в EAFC 25
Спорт

«Карабах» первым из наших клубов появится в EAFC 25

2024/09/09, 18:52
Россия предложила Азербайджану присоединиться к КХЛ
Спорт

Россия предложила Азербайджану присоединиться к КХЛ

2024/09/09, 17:16
В Париже прошла церемония закрытия Паралимпиады (фото)
Спорт

В Париже прошла церемония закрытия Паралимпиады (фото)

2024/09/08, 23:38
Боснийский футболист не смог и двух месяцев продержаться в «Сумгайыте»
Спорт

Боснийский футболист не смог и двух месяцев продержаться в «Сумгайыте»

2024/09/08, 23:34
Азербайджан уступил в Лиге наций Словакии (фото, видео)
Спорт

Азербайджан уступил в Лиге наций Словакии (фото, видео)

2024/09/08, 21:57
«Бирбаша Баку» стал победителем Лиги чемпионов по мини-футболу (фото)
Спорт

«Бирбаша Баку» стал победителем Лиги чемпионов по мини-футболу (фото)

2024/09/08, 19:54
Азербайджан на открытии Всемирных игр кочевников (фото, видео)
Спорт

Азербайджан на открытии Всемирных игр кочевников (фото, видео)

2024/09/08, 19:42