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Ереван объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС

Ереван объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в понедельник по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС.

«Сегодня мы официально объявляем о начале процесса, конечным результатом которого станет либерализация визового режима со стороны Европейского союза», – приводит слова Григоряна пресс-служба правительства.

По его словам, для достижения конечной цели необходима последовательная и целенаправленная работа. Армения, добавил он, рассматривает этот процесс как стратегическую повестку модернизации сфер миграции и управления границами.

Он добавил, что двусторонние отношения Армении и ЕС, охватывающие ключевые области сотрудничества, никогда не были такими интенсивными, как в последние годы.

«С удовлетворением отмечаем, что повестка отношений Армении с ЕС пополнилась новыми важными компонентами: началом диалога по вопросам политики и безопасности, а также размещением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном)», – заявил вице-премьер.

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