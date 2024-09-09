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МИД Украины вызвал на ковер иранского посла

МИД Украины вызвал на ковер иранского посла

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана в нашем государстве Шахрияра Амузегара в связи с сообщениями о возможной поставке иранских ракет России. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства, опубликованном в понедельник, 9 сентября.

Указано, что иранскому представителю была выражена «глубокая обеспокоенность» украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет в Россию.

«Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения России будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений», – говорится в комментарии МИД.

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