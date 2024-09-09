Дуров с разрешения суда сможет выехать из Франции?

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может запросить разрешение покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств. Новые подробности дела бизнесмена раскрыл французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, его слова передают РИА Новости.

Как отметил адвокат, в условиях судебного надзора бизнесмена не указан срок, это означает, что он не сможет покидать территорию Франции до окончания следствия, которое может растянуться на два-три года с учетом обвинений, которые против него выдвинуты.