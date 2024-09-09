Сергей Марков назвал причины поддержки Ираном армянской концепции Зангезурского коридора

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Россия и Иран остаются политическими и военными союзниками. Это связано с тем, что у обоих государств есть очень сильные, даже экзистенциальные угрозы со стороны общих противников в лице США и западной коалиции.

Об этом в беседе с Minval.az сказал российский политолог Сергей Марков, комментируя заявления Тегерана о недопустимости перекраивания границ в регионе в ответ на поддержку Москвой проекта Зангезурского коридора.

«По сути дела, уже идет прокси-война между Россией и Западом в одном направлении, между Ираном и США – в другом, ближневосточном регионе. Кроме того, Россия и Иран находятся под мощнейшими санкционными ударами, поэтому оба государства вынуждены сотрудничать друг с другом», – отметил эксперт.

России, по его словам, нужны для военных действий дешевые иранские дроны и ракеты, поскольку они много расходуются: «А Ирану от России очень нужны дорогие боевые самолеты и системы ПВО».

«Кроме этих важнейших компонентов, Россия и Иран обмениваются друг с другом и многими другими товарами военного и мирного назначения, которые имеют также стратегическое значение для многих отраслей экономики», – сказал политолог.

С.Марков отметил, что военно-политический союз России и Ирана является ситуативным, а не постоянным и в рамках этого союза есть ряд противоречий: «Одно из них – по Зангезурскому коридору».

«Есть две модели Зангезурского коридора – экстерриториальная и суверенная армянская. Первая модель поддерживается Азербайджаном и Россией. Азербайджан не хочет, чтобы люди и товары, которые отправляются из одной части Азербайджана в другую, а также из Азербайджана к его ближайшему союзнику – Турции, подвергались контролю и проверкам со стороны армянских пограничников и таможенников. Россия хотела бы, чтобы Зангезурский коридор носил экстерриториальный характер и потому что России сейчас близок Азербайджан, и потому что Армения в настоящее время дистанцируется от РФ, и потому что, согласно сочинским соглашениям, экстерриториальный характер Зангезурского коридора работает через участие в нем российских представителей, в частности российских пограничников и менеджеров железных дорог и других типов сообщения, вместо армянских», – пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил политолог, российская сторона опасается, что Ереван может вообще уйти к врагам РФ, что приведет к блокированию Арменией по просьбе Франции, США, НАТО этой стратегически важной коммуникации, которая может связывать Россию с Турцией: «Поэтому для РФ желательно самой контролировать этот маршрут».

«Армения придерживается концепции суверенного контроля над Зангезурским транспортным коридором, поскольку Армения сейчас ориентирована на то, чтобы в союзе с Францией и США противостоять России и Азербайджану. Также Ереван опасается, что экстерриториальность коридора может привести к тому, что в будущем Зангезурский коридор и данный регион перейдет в состав Азербайджана», – отметил С.Марков.

В этой связи эксперт назвал несколько причин того, почему Иран поддерживает армянскую концепцию суверенного транспортного коридора: «Во-первых, Иран традиционно в различных формах поддерживает Армению, в том числе в военном и политическом аспекте; во-вторых, Иран имеет сложные отношения с Азербайджаном; в-третьих, Иран стремится использовать территорию Армении для выхода на внешние рынки, в том числе и для обхода санкций против Тегерана».

«Если будет создан экстерриториальный коридор через Зангезур, то он может как бы создать проблемы для коммуникаций Ирана с Арменией. Во всяком случае, так считает Иран. В целом, Иран заинтересован использовать Армению в своих интересах, поэтому он и поддерживает Ереван. Поэтому Иран сейчас делает заявления о том, что эти транспортные коридоры не должны нарушать суверенитет какой-либо страны. Тут имеется в виду, что это не должен быть экстерриториальный Зангезурский коридор, нарушающий суверенитет Армении. Это позиция Ирана», – отметил политолог.

Говоря о возможном выходе из сложившейся ситуации, Сергей Марков предположил: «Возможно, Иран будет продолжать настаивать на этом, но тут надо понять, что одна из причин озабоченности Ирана состоит в том, что ему нужен беспрепятственный выход на мировые рынки в обход санкций. Если Россия, Азербайджан и Турция совместно смогут помочь Ирану в выстраивании коммуникаций для обхода антииранских западных санкций и делать это в обход Армении, то Иран, по всей видимости, сохранит эту позицию поддержки суверенной концепции Зангезурского коридора, но как бы политическая энергия Ирана в поддержку армянской концепции может быть существенно снижена».

Алла Зейдуллаева