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Упавший на территории Латвии «Шахед» был начинен взрывчаткой

Упавший на территории Латвии «Шахед» был начинен взрывчаткой

Беспилотник, упавший 7 сентября на территории Латвии, был российским дроном типа «Шахед», начиненным взрывчаткой. Rus TvNet сообщает, что об этом объявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

По его словам, дрон был деактивирован, проводится его тщательный анализ. Руководство ВС Латвии заявило, что появление дрона на территории республики нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, целью дрона была не Латвия.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, Латвия усилит противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на упавший российский дрон. Накануне Минобороны Латвии сообщило, что в Резекненском районе Латвии, находящемся на востоке страны неподалеку от границы, упал российский беспилотник. Дрон влетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси. С начала российско-украинской войны о проникновении российских беспилотников на территорию Латвии не сообщалось.

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