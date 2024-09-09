Си Цзиньпин о путях решения конфликта в Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта в Украине.

Он также выразил надежду, что все стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для переговоров, сообщает РИА Новости.

На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Пекине он уточнил, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева.

«Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», — сказал Си Цзиньпин.