Алиев согласился с предложением Токаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, президент Казахстана передал главе государства поздравления по случаю успешного проведения парламентских выборов в нашей стране и уверенной победы партии «Ени Азербайджан». Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил участие президента Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Ильхам Алиев выразил благодарность за приглашение на Консультативную встречу.

Ильхам Алиев поздравил Токаева с успешной организацией V Всемирных игр кочевников, проходящих сейчас в Казахстане. Президент Казахстана, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджанские спортсмены активно участвовали в этих Играх.

С удовлетворением был также отмечен вопрос проведения в этом месяце Дней культуры Азербайджана в Казахстане.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства.

Президент Казахстана заявил, что Астана готова стать площадкой для переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Глава нашего государства отметил, что предложение провести эти переговоры между двумя странами в Астане приемлемо для Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.