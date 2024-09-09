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Василий Колташов: Новые фронты Запада на Южном Кавказе не привлекают Москву

Василий Колташов: Новые фронты Запада на Южном Кавказе не привлекают Москву

Позиция Москвы по Южному Кавказу вообще остается неизменной – войны там быть не должно. Об этом в беседе с Minval.az сказал российский политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя заявления Тегерана о недопустимости перекраивания границ в регионе в ответ на поддержку Москвой проекта Зангезурского коридора.

«Позиция Ирана – это позиция государства, которого хозяева Армении считают изгоем, «то есть хозяева пашиняновской администрации считают его изгоем, врагом. Они считают, что Иран должен быть уничтожен. Здесь существует противоречие – с одной стороны, Азербайджан с его устремлениями, с другой – Россия с ее желанием всех успокоить, а с третьей –  Иран, который хочет, чтобы регион оставался для него тыловым, безопасным, и понимает это как необходимость сохранения Армении», – считает В.Колташов.

В то же время, отмечает политолог, «это не снимает вопроса о том, какой Армении, потому что Пашинян подчеркивает и постоянно показывает, что Россия – это враг».

«Россия и Иран находятся в тесных отношениях. К Азербайджану Россия тоже относится неплохо, даже хорошо, что демонстрирует визит президента РФ Владимира Путина в Баку. И эта ситуация пока позволяет избежать взрыва, войны», – убежден В.Колташов.

Эксперт считает, что данная ситуация Москву в целом должна устраивать, потому что в настоящий момент для России принципиально важное значение имеет победа в Украине: «Это первостепенная задача».

В заключение Василий Колташов подчеркнул, что дополнительные фронты, которые Запад пытается создать разным образом, в том числе и манипуляциями в регионе Южного Кавказа, Москву не привлекают.

Алла Зейдуллаева

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