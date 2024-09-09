В Баку прошла конференция «Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике»

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Более 90% компаний в мире являются представителями малого и среднего бизнеса. Они обеспечивают 70% занятости и 50% мирового ВВП. Несмотря на то, что индивидуальное воздействие на окружающую среду со стороны МСБ относительно невелико, в глобальном масштабе на их долю приходится 50% эмиссии парниковых газов и 30-60% потребления энергии от общего потребления бизнес-сектора. Переход миллионов субъектов МСБ на «зеленую экономику» может внести положительный вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

В Азербайджане 99,6% предпринимателей являются субъектами МСБ. Конференция «Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике» проводится с целью в очередной раз привлечь внимание к вкладу МСБ в борьбу с изменением климата и переходу к «зеленой экономике», а также обсуждения совместно предпринимаемых мер в этой сфере.

В мероприятии, организованной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), при поддержке Министерства экономики и Министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители профильных государственных структур, представители международных организаций и общественных объединений предпринимателей, работающие в различных сферах бизнесмены.

Выступившие на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров и министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, рассказали о роли «зеленой экономики» в устойчивом развитии, проводимых мероприятиях в рамках определенных Президентом Ильхамом Алиевым Национальных приоритетов «Чистая окружающая среда» и «Страна зеленого роста», внедрении экологически чистых технологий и предстоящих задачах по увеличению «зеленого» производства, вторичной переработке и содействию восстановлению загрязненных территорий. Было отмечено возрастающее значение и роль субъектов МСБ в социально-экономическом развитии Азербайджана. МСБ вносит значительный вклад в рост ВВП, занятость и экономическую реинтеграцию освобожденных территорий. МСБ должны заявить о себе в развитии «зеленой экономики» в новую эпоху. В этом направлении от МСБ ожидаются применение энергосберегающих технологий, достижение энергоэффективности за счет использования возобновляемых источников энергии, утилизация отходов, сокращение количества отходов и использование экологически чистых материалов, активное участие частного сектора в социальных проектах, производство экологически чистых продуктов и услуг и др.

На конференции также выступили лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель совета правления Всемирного фонда климата Дженс Нильсен.

Зеленая трансформация МСБ возможна не только на национальном, но и на глобальном уровне, в результате совместных действий соответствующих заинтересованных сторон. Исходя из этого KOBIA выдвинуло глобальную инициативу по поддержке содействия зеленому переходу МСБ, что нашло отражение в Декларации Бакинской коалиции по переходу МСБ к зеленому климату. В рамках мероприятия соответствующая декларация была представлена президенту COP29.

На мероприятии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого перехода МСБ между KOBİA и ООО «ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy». Документ, подписанный председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым и директором ООО «ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy» Салимом Гювеном, предусматривает совместное сотрудничество с целью поддержки перехода субъектов малого и среднего бизнеса к «зеленой экономике».

Также, на конференции, KOBIA был вручен сертификат за активное участие в продвижении корпоративной культуры устойчивого развития в рамках Глобального договора ООН. Мероприятие продолжилось панельными сессиями «Необходимость перехода МСБ к зеленой экономике» и «Климатическое финансирование и МСБ».