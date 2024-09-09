Начался визит Закира Гасанова в Грузию |
Алиев согласился с предложением Токаева |
Армения передала Украине системы ПВО |
Фейковая история в иранском исполнении |
Нуланд призналась, что США и Британия сорвали переговоры между Россией и Украиной |
Тегеран в истерике: Собхани побежал на встречу с Григоряном |
Кадры АТО Азербайджана в Карабахе (видео) |
Шольц призвал обсудить завершение войны в Украине |
Пожарные спасли ребенка из горящего в Джалилабаде дома |
Главное Политика

Песков заявил о «развитии сотрудничества» между Россией и Ираном во всех областях

Песков заявил о "развитии сотрудничества" между Россией и Ираном во всех областях

Россия и Иран продолжат сотрудничество в наиболее чувствительных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он также отметил, что не все публикации по этому вопросу являются достоверными.

«Мы видели это сообщение. Не всегда информация подобного рода соответствует действительности,» — прокомментировал Песков материал The Wall Street Journal об отправке Ираном ракет малой дальности в Россию.

По его словам, Иран — важный партнер России, с которым активно развиваются торгово-экономические отношения и сотрудничество во всех возможных сферах, включая самые чувствительные. Песков подчеркнул, что стороны продолжат эти усилия в интересах народов двух стран.

Теги:
Из этой рубрики
Си Цзиньпин о путях решения конфликта в Украине
Политика

Си Цзиньпин о путях решения конфликта в Украине

2024/09/09, 17:05
Алиев согласился с предложением Токаева
Политика

Алиев согласился с предложением Токаева

2024/09/09, 16:20
Песков заявил о "развитии сотрудничества" между Россией и Ираном во всех областях
Политика

Песков заявил о «развитии сотрудничества» между Россией и Ираном во всех областях

2024/09/09, 14:46
Мирзоян раскрыл, как Баку и Ереван планируют решить вопрос Зангезурского коридора
Политика

Мирзоян раскрыл, как Баку и Ереван планируют решить вопрос Зангезурского коридора

2024/09/09, 14:09
МИД Армении раскрыл, сколько статей мирного договора согласовали Ереван и Баку
Политика

МИД Армении раскрыл, сколько статей мирного договора согласовали Ереван и Баку

2024/09/09, 13:45
Тегеран играет с огнем вокруг Зангезурского коридора
Политика

Тегеран играет с огнем вокруг Зангезурского коридора

2024/09/09, 13:33
Ереван прислушался к Баку: «говорящая голова» Пашиняна выступила с заявлением
Политика

Ереван прислушался к Баку: «говорящая голова» Пашиняна выступила с заявлением

2024/09/09, 12:43
Ильхам Алиев - Ким Чен Ыну: Наше сотрудничество будет расширяться и впредь
Политика

Ильхам Алиев – Ким Чен Ыну: Наше сотрудничество будет расширяться и впредь

2024/09/09, 11:47
«Фактор Фитто» может стать камнем преткновения для Еврокомисси
Общество

«Фактор Фитто» может стать камнем преткновения для Еврокомисси

2024/09/09, 11:05