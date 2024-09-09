Песков заявил о «развитии сотрудничества» между Россией и Ираном во всех областях

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Россия и Иран продолжат сотрудничество в наиболее чувствительных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он также отметил, что не все публикации по этому вопросу являются достоверными.

«Мы видели это сообщение. Не всегда информация подобного рода соответствует действительности,» — прокомментировал Песков материал The Wall Street Journal об отправке Ираном ракет малой дальности в Россию.

По его словам, Иран — важный партнер России, с которым активно развиваются торгово-экономические отношения и сотрудничество во всех возможных сферах, включая самые чувствительные. Песков подчеркнул, что стороны продолжат эти усилия в интересах народов двух стран.