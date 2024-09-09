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Макрон уничтожает историю Парижа

Макрон уничтожает историю Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал уничтожить часть исторических витражей в соборе Парижской Богоматери и заменить их на современные, несмотря на рекомендации экспертов. Об этом сообщает телеканал Cnews.

При пожаре 2019 года оригинальные витражи не пострадали, и предложение Макрона вызвало критику во Франции. Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре в июле 2024 года единогласно запретила установку современных витражей. В комиссии указали на требования Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников.

Несмотря на это, заявили во французском минкульте, президент продолжил поддержку проекта по замене витражей. Свои варианты замены предложат восемь современных художников.

В декабре 2023 года Макрон объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора, чтобы отразить в убранстве Нотр-Дама не только былые эпохи, но и современность.

В 2020 году члены комиссии уже опротестовали замену рухнувшего шпиля собора на современный, как предлагал Макрон.

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Макрон уничтожает историю Парижа
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