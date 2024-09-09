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МИД Армении раскрыл, сколько статей мирного договора согласовали Ереван и Баку

МИД Армении раскрыл, сколько статей мирного договора согласовали Ереван и Баку

Ереван передал Баку полностью согласованный проект мирного соглашения, Армения ожидает реакции Азербайджана.

Об этом на пресс-конференции заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», – заявил он.

Он отметил, что Ереван и Баку полностью согласовали 13 из 16 статьей мирного договора.

По его оценке, есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение.

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