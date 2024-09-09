Тегеран играет с огнем вокруг Зангезурского коридора

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После того, как Москва ясно дала понять, что поддерживает бакинский проект Зангезурского коридора, Тегеран встал на дыбы и вновь пустил в ход свою угрожающую риторику о недопустимости перекраивания границ в регионе. Представители Ирана разных мастей распинаются во всякого рода запугиваниях и предупреждениях относительно незамедлительного жесткого ответа в случае перекрытия ирано-армянской границы.

Вообще, вся эта мышиная возня со стороны Ирана кажется по меньшей мере странной, поскольку спрашивать надо бы с Еревана. В реальности же Тегеран весь свой гнев обрушил на Москву. Иран, не отходя от многовековых традиций персидской дипломатии, отправляет недвусмысленные намеки и скрытые месседжи России с целью устрашения. Скажем, хоть от Ирана исходят каждый раз последние предупреждения, но, как показывает практика, чаще всего они бывают китайские, которые, как известно, ничем особо примечательным не заканчиваются. Иран, конечно, хорошо понимающий ослабление российского влияния в регионе в настоящий момент, а также нужду, которую РФ испытывает в вооружении, в том числе и иранском, решил продавить свои интересы.

Иранские парламентарии по-разному называют позицию России относительно Зангезурского коридора. Один депутат заявил, что это «удар в спину» со стороны России, и Тегеран «решительно отреагирует» в случае, если его «маргинализируют или возникнет угроза его границам». Другие обеспокоены по поводу создания связи между Турцией, Азербайджаном и тюркскими странами Центральной Азии, а также ролью НАТО в регионе. В политических кругах Ирана закрепляется утверждение о том, что для обеспечения национальных интересов Ирана надо максимально использовать свое геополитическое и геоэкономическое положение, изменить подход и стратегию во внешней политике, поскольку даже если проект Зангезурского коридора не будет реализован, Турция и Азербайджан будут связаны между собой. В таком случае еще больше становится неясно, в чем заключаются опасения Ирана, если есть понимание неизбежности азербайджано-турецких связей при любом раскладе. Именно этот момент делает абсолютно бессмысленными заявления иранской стороны о том, что Зангезурский коридор может снизить стратегическую роль Ирана в регионе в вопросе транзита товаров, а также усилит роль Турции и Азербайджана, что приведет к смене баланса сил не в пользу Тегерана.

Власти Ирана в перерывах между угрозами и скрупулёзным очерчиванием «красных линий» напоминают, что, мол, после войны в Украине «Иран многое претерпел из-за сотрудничества с Россией, но, видимо, Москва не очень придает значения позиции Ирана и его «красным линиям», жертвует ими ради достижения больших привилегий».

Некоторые иранские дипломаты все же не так радикально настроены, например, бывший посол ИРИ в Баку Мохсен Пакайин считает, что позиции Москвы и Баку по Зангезуру нуждаются в уточнении: «Учитывая, что Азербайджан и Россия – наши друзья, прежде всего мы должны тщательно изучить ситуацию и вступить в переговоры с Москвой и Баку для разрешения неясностей, чтобы мы поняли их намерения и не вели себя негативно до тех пор, пока вопрос не будет прояснен». Тут хотя бы есть надежда на адекватность, а то некоторые оголтелые дельцы в Иране уже даже окрестили коридор «сионистским» и «русским».

Как мы уже говорили, Тегерану следовало бы адресовать свои вопросы Армении. Как бы то ни было, иранским устрашателям следует напомнить о существовании Трехстороннего заявления, в котором четко проговаривается соединение западных районов Азербайджана с Нахчываном, а также об обеспечении безопасности транспортного коридора, который будет находиться под контролем Федеральной службы безопасности России. Если, как утверждает Иран, для него неприемлемо пребывание третьих стран в регионе, то почему у него не вызывает вопросов нахождение в Гюмри 102-й российской базы и пограничников ФСБ? А если Тегеран обеспокоен присутствием НАТО, то пусть перестанет делать вид, что не видит в упор приграничную военизированную миссию ЕС, расположенную на территории Армении. Кроме того, остается без внимания Ирана и факт активного вооружения Армении со стороны американцев и французов. А посему в данном конкретном случае Ирану следовало бы перестать делать глупые заявления, учитывая все перечисленные факты.

Что касается беспокойства относительно территориальных интересов Ирана, то оно беспочвенно, поскольку проект не накладывает на него никаких ограничений. Заявления главы МИД России Сергея Лаврова полностью соответствуют трехстороннему соглашению 2020 года.

А что, если критика Москвы со стороны Ирана означает попытки Тегерана использовать противостояние между Западом и РФ для сближения с Западом? Интересно, является это линией нового президента Ирана, либо религиозного руководства страны?.. Ясно одно – Иран стремится максимально дистанцироваться от России, учитывая его участие в украинском конфликте. Возможно, что теперь под давлением Запада Тегеран попытается пойти на сближение с западными странами, что следует рассматривать в контексте избрания реформатора Пезешкиана и его акцента на переговорах с Западом для снятия санкций США.

Примечательно, что тема Зангезурского коридора, обрамленная недовольством Тегерана, всплывает в преддверии очередной встречи в формате 3+3. Возможно, именно участники этого форума сумеют внести ясность в спорные моменты и ответить на интересующие стороны вопросы.

Алла Зейдуллаева