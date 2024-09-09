Шольц готовит «мирный план» с сохранением за Россией захваченных украинских территорий

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Канцлер Германии Олаф Шольц готовит «мирный план», в войне России и Украины, который подразумевает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

Как пишет итальянская газета La Repubblica, Шольц планирует войти в историю как «канцлер мира», использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

«Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из глухого угла», – пишет издание.

Издание со ссылкой на источники в парламенте отмечает, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми сопартийцами «над своего рода «Минскими соглашениями», которые включают возможность передачи частей украинской территории Москве.

При этом источник отмечает, что «канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой».