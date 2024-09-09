Ереван прислушался к Баку: «говорящая голова» Пашиняна выступила с заявлением

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Спикер армянского парламента Ален Симонян, которого считают «говорящей головой» премьера Пашиняна, в ответ на заявление Общины Западного Азербайджана о создании правительства в изгнании после скандальных высказываний лидера ликвидированного карабахского режима Самвела Шахраманяна, предложил рассмотреть вопрос о выселении бывших главарей сепаратистской хунты из их представительства в Ереване. Об этом Minval сообщает со ссылкой на ереванские СМИ.

Симонян подчеркнул, что «они регулярно проводят собрания в представительстве Карабаха и пытаются оправдаться за самороспуск».

«Я считаю, что нам нужно пересмотреть назначение этого здания. Оно не должно использоваться для таких целей», — заявил он.