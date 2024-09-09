Макрона снова освистали (видео)

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Зрители, присутствовавшие на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже, освистали президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает телеканал CNEWS.

Подобным образом публика отреагировала, когда изображение Макрона, стоявшего на трибунах рядом с главой Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом, начали транслировать на больших экранах на стадионе. Ни сборная Франции, ни команда волонтеров, ни глава французского оргкомитета Олимпийских игр, выступавший на этой церемонии, не были встречены подобным свистом и неодобрительным гулом, отмечает ТАСС.

Телеканал указывает, что подобная реакция публики застала президента врасплох и связана со сложной ситуацией на внутриполитическом поле страны, где почти через два месяца после отставки правительства был назначен новый премьер-министр Мишель Барнье, также присутствовавший на трибунах позади главы государства. Его назначение вызвало массовые протесты сторонников левых партий по всей стране, которые требовали назначить вместо него представителя левых сил.