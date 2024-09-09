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Ильхам Алиев – Ким Чен Ыну: Наше сотрудничество будет расширяться и впредь

Ильхам Алиев - Ким Чен Ыну: Наше сотрудничество будет расширяться и впредь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю национального праздника этой страны.

«Ваше превосходительство,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.

Верю, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в интересах наших народов, наше сотрудничество в двустороннем порядке и на многосторонних платформах будет расширяться и впредь.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания», – говорится в поздравлении.

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