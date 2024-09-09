Закир Гасанов соболезнует Турции

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Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру внутренних дел Турции Али Ерликая и Главнокомандующему жандармерии, генералу армии Али Чардакчы.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Глубоко опечален гибелью военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия транспортного средства Главного командования жандармерии братской Турции в провинции Тунджели. Ваша боль – это наша боль. Разделяем боль близких и родственников погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении.