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Закир Гасанов соболезнует Турции

Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру внутренних дел Турции Али Ерликая и Главнокомандующему жандармерии, генералу армии Али Чардакчы.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Глубоко опечален гибелью военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия транспортного средства Главного командования жандармерии братской Турции в провинции Тунджели. Ваша боль – это наша боль. Разделяем боль близких и родственников погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении.

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