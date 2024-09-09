Сырский рассказал подробности крушения первого F-16

297 Просмотров

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл подробности крушения первого F-16 в Украине. В интервью CNN он сообщил, что погибший пилот успел сбить две крылатые ракеты и в момент трагедии преследовал третью, используя бортовое оружие.

Сырский отказался комментировать слухи о возможном огне по своим, отметив, что окончательных данных пока нет и расследование продолжается.

Он также добавил, что пара F-16 уже сбила четыре крылатые ракеты. «Мы используем эту модификацию F-16 как перехватчик и истребитель. Этот самолет оснащен необходимым оборудованием и вооружением для борьбы с крылатыми ракетами и вражескими самолетами, если они пересекут линию фронта», — подчеркнул главнокомандующий.