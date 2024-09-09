Дорожная полиция рекомендует ездить в центр только на общественном транспорте с 13 по 15 сентября

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Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с проведением «Гран-При Азербайджана Формула-1 2024».

В обращении говорится, что в целях предотвращения скопления транспорта в столице с 13 по 15 сентября гражданам, прибывающим из поселков Баку и других городов и районов республики предпочтительно пользоваться общественным транспортом, как можно меньше пользоваться личными легковыми автомобилями в период проведения соревнований, рекомендуется доезжать до центральной части города только на общественном транспорте, не управлять неисправными транспортными средствами и с большим сроком эксплуатации.