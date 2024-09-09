Шольц заявил, что Зеленский хочет участия России в конференции по Украине

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Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил глава правительства ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.