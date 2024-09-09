Шольц заявил, что Зеленский хочет участия России в конференции по Украине

Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса.
Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил глава правительства ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.
Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.