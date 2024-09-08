Российским солдатам запрещено звонить родным из украинского плена

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Украина запретила российским военнопленным звонить домой. Такой шаг сделали в ответ на увеличение количества случаев казни украинских защитников.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

«Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России… На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет», – заявил он.

Лубинец подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает Женевскую конвенцию. Документ разрешает пленными только слать письма.