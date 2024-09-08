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Сторонники Трампа планировали выпустить водку Trump

Сторонники Трампа планировали выпустить водку Trump

Бывшие и неофициальные советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа планировали выпустить водку под его именем. Об этом стало известно журналистам Washington Post (WP) от анонимных источников.

Согласно информации издания, обсуждали запуск водки Trump был идеей некоторых из бывших и неофициальных представителей команды Трампа, однако она так до сих пор и не появилась на прилавках магазинов. «Человек, близкий к Трампу, сказал, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки», — добавил инсайдер.

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