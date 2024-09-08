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Степашин утверждает об обреченности Зеленского

Степашин утверждает об обреченности Зеленского

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский был замечательным ведущим, но в данный момент он — обречённый человек.

Об этом Степашин сказал в интервью ТАСС.

Бывший премьер вспоминал, как много лет назад Зеленского в качестве артиста приглашали на российско-украинские мероприятия. Степашин отметил, что Зеленский замечательно справлялся с ролью ведущего, исполнял советские песни.

«Сейчас он — обречённый человек», — подчеркнул Степашин, добавив, что, скорее всего, переговоры о завершении конфликта нужно будет вести с представителями США после выборов.

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