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Азербайджан на открытии Всемирных игр кочевников (фото)

Азербайджан на открытии Всемирных игр кочевников (фото)

В Астане 8 сентября состоялось торжественное открытие V Всемирных игр кочевников.

Церемония открытия масштабного спортивного события прошла на стадионе «Астана арена» при участии 3 тысяч артистов, сообщает «Азертадж».

В начале состоялся торжественный парад стран-участниц. Среди прошедших перед трибунами атлетов были и азербайджанские спортсмены.

На соревнованиях Азербайджан представят 54 спортсмена в 8 видах спорта.

V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. В мероприятии примут участие порядка 2800 участников из 89 стран. На играх будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.

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