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Российский дрон нарушил воздушное пространство Латвии

Российский дрон нарушил воздушное пространство Латвии

На востоке Латвии разбился российский военный БПЛА в субботу, 7 сентября. Об этом сообщило Минобороны Латвии в воскресенье, 8 сентября.

В настоящее время правоохранительные органы страны выясняют обстоятельства инцидента. Согласно предварительным данным, это был военный БПЛА, предположительно залетевший с территории Беларуси.

Вооруженные силы Латвии действуют в соответствии с установленными процедурами, в частности, информируют командование НАТО.

Обстоятельства инцидента передали соответствующим чиновникам, правоохранительным органам и странам НАТО.

Вооруженные силы обнаружили заходившего на территорию Латвии БПЛА, отследили его движение и определили место падения. В настоящее время идет расследование.

«Эта ситуация является подтверждением того, что нам нужно продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы для ограничения деятельности БПЛА разного назначения», – прокомментировал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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