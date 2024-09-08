Шольц призвал обсудить завершение войны в Украине

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Вооружённый конфликт в Украине достиг той точки, когда следует начать обсуждать способы его скорейшего завершения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью телеканалу ZDF он выразил уверенность, что следующая конференция по Украине обязательно состоится. Шольц добавил, что они с Владимиром Зеленским сошлись во мнении, что в ней должна принять участие и Россия.

«Я думаю, сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным) на данный момент», — указал канцлер.