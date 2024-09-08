Шольц призвал обсудить завершение войны в Украине |
«Формула-1» в Баку: с понедельника движение транспорта будет зонально ограничено |
Пожарные спасли ребенка из горящего в Джалилабаде дома |
«Бирбаша Баку» пробился в финал Лиги чемпионов по мини-футболу |
Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности |
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Гяндже |
«Бирбаша Баку» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу (видео) |
Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Главное Экономика

Пекин снимет ограничения на зарубежный капитал в производстве

Пекин снимет ограничения на зарубежный капитал в производстве

Власти КНР с 1 ноября сократят список ограничений для иностранных инвестиций с 31 до 29 пунктов и тем самым обнулят перечень запретных пунктов на вложение зарубежных средств в производственный сектор. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, такая мера была принята в соответствии с решением председателя КНР Си Цзиньпина о полной отмене ограничений на зарубежный капитал в национальном производстве. В частности, на этот раз исключены пункты «При выпуске печатных публикаций контрольным пакетом акций компании должна владеть китайская сторона» и «Запрет на инвестиции в изготовление таблеток китайской медицины с применением таких методов, как пропаривание, обжаривание, запекание и прокаливание, а также в производство продукции китайской медицины с конфиденциальными рецептами».

«Тем самым количество ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор обнуляется», – прокомментировало Минкоммерции.

В документе отмечается, что финансирование сфер экономической деятельности, на которые не распространяется запрет, «подлежит контролю в соответствии с принципом соответствия между отечественным и иностранным капиталом». То есть на зарубежные компании в подобном случае распространяются те же правила, что и на китайские. Как отмечается, правительство КНР будет контролировать риски, «твердо обеспечивая открытость и безопасность».

Из опубликованного перечня следует, что Китай сохраняет ограничения на иностранные инвестиции в животноводстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве (4 пункта), в добывающей промышленности (1 пункт), в области поставок электроэнергии, тепла, водоснабжения и газификации (1 пункт), оптовой и розничной торговли (1 пункт), в сфере транспорта (4 пункта), телекоммуникаций (2 пункта), аренды (3 пункта), науки и технологий (3 пункта), образования (2 пункта), здравоохранения (1 пункт), культуры, спорта и индустрии развлечений (7 пунктов).

Теги:
Из этой рубрики
Аналитики сулят Маску титул первого в мире триллионера
Экономика

Аналитики сулят Маску титул первого в мире триллионера

2024/09/08, 18:24
Пекин снимет ограничения на зарубежный капитал в производстве
Экономика

Пекин снимет ограничения на зарубежный капитал в производстве

2024/09/08, 18:02
Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома
Экономика

Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома

2024/09/08, 16:39
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию
Экономика

Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию

2024/09/07, 20:46
Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана
Экономика

Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана

2024/09/07, 17:41
Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий
Экономика

Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий

2024/09/07, 12:03
Главный экономист Института международных финансов уличил страны Европы в реэкспорте в Россию
Экономика

Главный экономист Института международных финансов уличил страны Европы в реэкспорте в Россию

2024/09/06, 22:50
Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане
Экономика

Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане

2024/09/06, 17:46
Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата
Экономика

Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата

2024/09/06, 14:38