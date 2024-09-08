Пекин снимет ограничения на зарубежный капитал в производстве

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Власти КНР с 1 ноября сократят список ограничений для иностранных инвестиций с 31 до 29 пунктов и тем самым обнулят перечень запретных пунктов на вложение зарубежных средств в производственный сектор. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, такая мера была принята в соответствии с решением председателя КНР Си Цзиньпина о полной отмене ограничений на зарубежный капитал в национальном производстве. В частности, на этот раз исключены пункты «При выпуске печатных публикаций контрольным пакетом акций компании должна владеть китайская сторона» и «Запрет на инвестиции в изготовление таблеток китайской медицины с применением таких методов, как пропаривание, обжаривание, запекание и прокаливание, а также в производство продукции китайской медицины с конфиденциальными рецептами».

«Тем самым количество ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор обнуляется», – прокомментировало Минкоммерции.

В документе отмечается, что финансирование сфер экономической деятельности, на которые не распространяется запрет, «подлежит контролю в соответствии с принципом соответствия между отечественным и иностранным капиталом». То есть на зарубежные компании в подобном случае распространяются те же правила, что и на китайские. Как отмечается, правительство КНР будет контролировать риски, «твердо обеспечивая открытость и безопасность».

Из опубликованного перечня следует, что Китай сохраняет ограничения на иностранные инвестиции в животноводстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве (4 пункта), в добывающей промышленности (1 пункт), в области поставок электроэнергии, тепла, водоснабжения и газификации (1 пункт), оптовой и розничной торговли (1 пункт), в сфере транспорта (4 пункта), телекоммуникаций (2 пункта), аренды (3 пункта), науки и технологий (3 пункта), образования (2 пункта), здравоохранения (1 пункт), культуры, спорта и индустрии развлечений (7 пунктов).