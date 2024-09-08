«Формула-1» в Баку: с понедельника движение транспорта будет зонально ограничено |
Пожарные спасли ребенка из горящего в Джалилабаде дома |
«Бирбаша Баку» пробился в финал Лиги чемпионов по мини-футболу |
Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности |
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Гяндже |
«Бирбаша Баку» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу (видео) |
Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Главное Экономика

Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома

Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома

Вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной беспрецедентной ситуации.

Такое мнение высказал глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме в интервью газете Bild am Sonntag.

«Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации – в ситуации, какой прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen», – сказал он.

Блуме констатировал, что положение германского концерна настолько серьезное, что невозможно оставлять все, как раньше, и одного только сокращения расходов сейчас недостаточно. Он отметил, что необходимы новые меры для разрешения ситуации.

«В Европе продается все меньше автомобилей. Одновременно на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии. Пирог становится меньше, а у нас за столом больше гостей», – заявил топ-менеджер.

Тем не менее он заверил, что Volkswagen остается верен Германии как экономической площадке, на компанию в стране трудились целые поколения.

Однако он указал, что из-за удорожания производства и падения прибыли концерну необходимо сэкономить в общей сложности около 5 млрд евро.

Теги:
Из этой рубрики
Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома
Экономика

Глава Volkswagen констатирует упадок европейского автопрома

2024/09/08, 16:39
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию
Экономика

Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию

2024/09/07, 20:46
Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана
Экономика

Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана

2024/09/07, 17:41
Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий
Экономика

Эльшад Мамедов: В импорте из Италии Азербайджан должен сделать акцент на привлечение передовых технологий

2024/09/07, 12:03
Главный экономист Института международных финансов уличил страны Европы в реэкспорте в Россию
Экономика

Главный экономист Института международных финансов уличил страны Европы в реэкспорте в Россию

2024/09/06, 22:50
Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане
Экономика

Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане

2024/09/06, 17:46
Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата
Экономика

Банки в Азербайджане будут отчитываться об устойчивости к изменению климата

2024/09/06, 14:38
Алиев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии
Экономика

Алиев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии

2024/09/06, 13:30
МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда
Экономика

МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда

2024/09/06, 00:42