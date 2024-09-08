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Известного в Баку учителя карате обвинили в педофилии

Известного в Баку учителя карате обвинили в педофилии

В Баку учитель карате арестован по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего, который являлся его воспитанником. Об этом пишет «Репорт».

Известный в столице учитель карате Тарлан Джавадов задержан сотрудниками Ясамальского районного управления полиции, куда обратились родители ребенка.

Джавадову было предъявлено обвинение по статье 152 УК АР (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, либо совершение иных действий сексуального характера).

Отметим, что Т.Джавадов многие годы занимается тренерской деятельностью.

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