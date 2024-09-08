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«Формула-1» в Баку: с понедельника движение транспорта будет зонально ограничено

"Формула-1" в Баку: с понедельника движение транспорта будет зонально ограничено

В целях осуществления логистических операций, связанных с Гран-при Азербайджана «Формула 1» Qatar Airways 2024, который пройдет 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников.

Согласно информации Операционной компании Baku City Circuit, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения движения будут действовать в трех зонах. Первая зона – это район Ичеришехер, вторая – площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона – это район, где проходит ул. 50-летия ООН.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан «Пропуск к месту проживания».

Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения:

Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер». ул. Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж. Телефон: (012) 497-35-89.

Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4. улица Хагани, 26/32. Тел: (012) 498-88-06.

Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5. Телефон: (012) 492-41-85.

Выдача «Пропуска к месту жительства» начнется 29 августа и продолжится до 13 сентября.

Как и каждый год, во время Гран-при Азербайджана «Формула 1» Qatar Airways в 2024 году ограничений на передвижение пешеходов не будет.

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