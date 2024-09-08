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Израиль заблокировал все приграничные с Иорданией КПП (фото)

Израиль заблокировал все приграничные с Иорданией КПП (фото)

Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.

Об этом сообщило Управление аэропортов Израиля, отвечающее в том числе за работу сухопутных погранпереходов, ведущих в страну.

«Власти Израиля закрыли КПП «Иордан» близ города Бейт-Шеан в северной части страны, КПП на мосту Алленби, а также пограничный переход «Рабин» рядом с городом Эйлат на юге», – следует из заявления.

Это последовало после теракта со стрельбой, в результате которой погибли трое мирных жителей.

Стрельбу открыл террорист, прибывший на грузовике из Иордании на пропускной пункт Алленби на границе с Западным берегом реки Иордан, сообщили в Армии обороны Израиля.

При стрельбе погибли трое израильтян. Военные назвали имена двоих из них — это 61-летний Йоханан Шури, работавший бригадиром на грузовом терминале, и 65-летний Юрий Бирнбаум. Третий погибший — 50-летний мужчина, его имя пока не называлось. Армия обороны Израиля также опубликовала фото оружия, которым воспользовался террорист.

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