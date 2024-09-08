Израиль заблокировал все приграничные с Иорданией КПП (фото)

Израиль закрыл все три КПП на границе с Иорданией до дальнейшего уведомления.
Об этом сообщило Управление аэропортов Израиля, отвечающее в том числе за работу сухопутных погранпереходов, ведущих в страну.
«Власти Израиля закрыли КПП «Иордан» близ города Бейт-Шеан в северной части страны, КПП на мосту Алленби, а также пограничный переход «Рабин» рядом с городом Эйлат на юге», – следует из заявления.
Это последовало после теракта со стрельбой, в результате которой погибли трое мирных жителей.
Стрельбу открыл террорист, прибывший на грузовике из Иордании на пропускной пункт Алленби на границе с Западным берегом реки Иордан, сообщили в Армии обороны Израиля.
При стрельбе погибли трое израильтян. Военные назвали имена двоих из них — это 61-летний Йоханан Шури, работавший бригадиром на грузовом терминале, и 65-летний Юрий Бирнбаум. Третий погибший — 50-летний мужчина, его имя пока не называлось. Армия обороны Израиля также опубликовала фото оружия, которым воспользовался террорист.
מצורפות תמונות של מפקד פיקוד המרכז, מח״ט הבקעה והעמקים ומפקדים נוספים בהערכת מצב בזירת הפיגוע.
בנוסף, מצורפת תמונה של הנשק ששימש את המחבל pic.twitter.com/eCbjegSZvO
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 8, 2024