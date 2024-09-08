Меняются маршруты столичных автобусов

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В связи с проведением Гран-при Формулы-1 в Азербайджане, с 9 сентября в столице будут закрыты несколько дорог.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства наземного транспорта.

Маршрут №1 (направление: станция метро «Нефтчиляр»), Маршрут №46 (направление: станция метро «Ахмедли») и Маршрут H1 (направление: Международный аэропорт Гейдар Алиев) будут изменены следующим образом: улица 28 Мая – улица Диляра Алиева – улица Кевкаб Сафаралиева – проспект Нефтяников – улица Юсиф Сафаров, далее по обычному маршруту.

Маршрут №2 (направление: станция метро «Дернегюль») будет следовать по маршруту: улица Диляра Алиева – улица Ковкаб Сафарглиева – проспект Нефтяников – улица Юсиф Сафаров, далее по обычному маршруту.

Маршрут №4 (направление: станция метро «Хатаи») будет следовать по маршруту: проспект Азадлыг – улица Диляра Алиева – улица Ковкаб Сафарглиева – проспект Нефтяников – улица Юсиф Сафаров, далее по обычному маршруту.

Маршрут №5 будет обслуживать два направления: первое – станция метро «Нариман Нариманов» – улица Сулейман Рахимов; второе – площадь 20-й зоны – Баку Фуникулер (памятник Бахраму Гуру).

Маршруты №6, 10, 18, 31, 37, 77 и 205 (направление: станция метро «Ичеришехер») будут следовать по маршруту: улица Шейх Шамиль – улица Лермонтова – улица Бюняд Сардаров (конечная остановка).

Маршрут №61 (направление: Центральный банк) будет следовать по маршруту: улица Самеда Вургуна – улица Шамси Бадалбейли – улица Рашид Бехбудов (конечная остановка).

Маршрут №65 (направление: станция метро «Ичеришехер») будет следовать по маршруту: улица Муртуза Мухтаров – улица Ахмед Джават – проспект Азербайджан (конечная остановка).

Маршрут №88 (направление: станция метро «28 Мая») будет следовать по маршруту: проспект Азадлыг – улица Фузули (конечная остановка).

Маршрут №125 (направление: станция метро «28 Мая») будет следовать по маршруту: площадь Локбатан – окружная дорога Баку – улица Микаил Мушфиг – площадь Бадамдар – улица Микаил Мушфиг – улица Абдулла Шайг – улица Мирзага Алиев – улица Шамси Бадалбейли – улица Сулейман Рустем (конечная остановка, торговый центр «28 Mall»).

Маршрут №149 (направление: Баку Фуникулер) будет иметь конечную остановку у памятника Бахраму Гуру.

Маршрут E1 временно приостановит свою работу.